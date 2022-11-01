Yer: Arnavutköy... Hafriyat kamyonu inşaata daldı, işçiler ölümden döndü
İstanbul Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu şantiye alanına daldı. İşçilerin ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde 22 Nisan'da meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Virajı döndükten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yol kenarında bulunan bir inşaatta çalışan işçilere doğru hızla yol aldı.
İŞÇİLER SON ANDA KURTULDU
Kamyon şantiye alanını çeviren paravanlara çarptı. Kamyonu farkeden işçiler can havliyle kamyondan kaçtı.
ŞOFÖRÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı. Öte yandan hafriyat kamyonu şoförü jandarmaya verdiği ilk ifade de direksiyon başında fenalaştığını iddia etti.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahir Ünal, AKP'deki görevinden istifa etti
- Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Aslı Baykal CHP'den istifa etti
- AKP'li Zengin'in sözleri yeniden gündemde
- 'Yer yerinden oynar...'
- Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
- AKP'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt
- Cumhuriyetle kavga edilmez
- 'Yurtdışından ekip geldi' iddiası...
- Cumhur İttifakı'ndan ilginç çıkış