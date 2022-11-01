Yer: Arnavutköy... Hafriyat kamyonu inşaata daldı, işçiler ölümden döndü

İstanbul Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu şantiye alanına daldı. İşçilerin ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

DHA
01 Kasım 2022 Salı, 09:57
Yer: Arnavutköy... Hafriyat kamyonu inşaata daldı, işçiler ölümden döndü
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Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde 22 Nisan'da meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Virajı döndükten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yol kenarında bulunan bir inşaatta çalışan işçilere doğru hızla yol aldı.

İŞÇİLER SON ANDA KURTULDU

Kamyon şantiye alanını çeviren paravanlara çarptı. Kamyonu farkeden işçiler can havliyle kamyondan kaçtı.  

ŞOFÖRÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı. Öte yandan hafriyat kamyonu şoförü jandarmaya verdiği ilk ifade de direksiyon başında fenalaştığını iddia etti. 


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