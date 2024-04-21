İshak Kocabıyık: 'Birlikte mücadele etmeliyiz'

Yayınlanma: 21.04.2024 - 17:05

Güncelleme: 21.04.2024 - 17:22

10 Ekim Barış Derneği, dün Ankara’da Mülkiyeliler Birliği’nde “Adalet Buluşması” toplantısı düzenledi. Ortak bir mücadele programı oluşturmanın amaçlandığı programa, Türkiye’de yaşanan felaketlerin sonucunda mağdur olan birçok yurttaş ile birlikte avukatlar ve çeşitli dernekler katılım gösterdi. Toplantının açılışını 10 Ekim Derneği Eş Sözcüsü İshak Kocabıyık yaptı. Kocabıyık, konuşmasında adalet arayan herkesin bir olması gerektiğini ve birlikte mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı. Kocabıyık’ın ardından konuşan 10 Ekim Barış Derneği Başkanı Avukat Mehtap Sakinci, 10 Ekim’de Ankara Garı’nda yaşanan patlamada eşini kaybettiğini anımsatarak “Bu ülke maalesef katliamlar, haksızlıklar ve hukuksuzluklar ülkesi. 100 yılını tamamlamış bir ülke olarak temel problemimiz maalesef adaletle ilgili. Bu ülkede işlenilen cinayetler, yapılan haksızlıklara bütün olarak baktığımızda adalet aramak için gidebileceğimiz tek yer adalet saraylarıdır. Buralara gittiğimizde gördüğümüz tek şey çaresizlik” dedi. Mahkeme süreçleri kapsamında yaşadıkları zorluklara da işaret eden Sakinci, “Hayatımızın ortasına düşmüş bir hak mücadelesi var ve bu çözülecek gibi görünmüyor” ifadelerini kullandı.

'EN ALT KADEMEDEN EN ÜSTE HERKES YARGILANSIN'

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden Adalet için Aileler Platformu’ndan Döne Kaya ise, depremin üzerinden 440 gün geçtiğini anımsatarak “Mücadele veren ailelerin sayısı 10 parmağı geçmez çünkü korku var. Kaybettiklerinden ve kaybetmekten korktuklarından ötürü mücadele verememe durumuna geldiler. Devletin sağlayamadığı ihtiyaçlardan ayakta durmaya çalışıyorlardı. 9. Ayın sonuna kadar temel ihtiyaçlarımız bile karşılanmadı. Bu yüzden insanları adalet istemeye çağırırken zorlanıyoruz” dedi. Deprem sürecinde en alt kademeden en üst kademeye kadar herkesin yargılanmasını istediklerini belirten yurttaş, dayanışma gösterilmesi gerektiğini belirtti.