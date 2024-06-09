Isias Davası’nda dayanışma büyüyor: 'Rehberler İçin Adalet Platformu' kuruldu

Yayınlanma: 09.06.2024 - 13:00

Güncelleme: 09.06.2024 - 13:00

6 Şubat depremlerinde KKTC’den sporcu, öğretmen ve tur rehberlerinin de aralarında olduğu 72 kişinin yaşamını yitirmişti. Kıbrıs Türkü kayıp yakınlarının Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin ardından rehber aileleri de “Rehberler İçin Adalet Platformu”nu kurdu. Platform, bugün saat 19.00’da İstanbul Beyazıt Meydanı’nda ilk basın açıklamasını yaptı.

Basın açıklamasını platform adına otelde eşini kaybeden Burcu Yılmaz yaptı. Isias Otel’de hayatını kaybetmiş olan turist rehberlerinin aileleri, sevdikleri ve aynı enkazdan kurtulabilmiş meslektaşları adına açıklama yapıldığını belirten Yılmaz, “16 aydır, faillerin yargı önünde hesap vermesi için Kıbrıslı Şampiyon Meleklerin aileleri ve kurdukları dernek ile birlikte omuz omuza adalet için mücadele ediyor, ortak acılarımızı paylaşıyoruz. Turist rehberlerinin aileleri olarak adalet arayışımıza ‘Rehberler İçin Adalet Platformu’ adı altında devam edeceğimizi ilan ediyoruz. Rehberlerimiz ve meleklerimiz için intikam değil, adalet istiyoruz” dedi.

“GEÇ AMA ÖNEMLİ AŞAMA”

İsias Otel davasının yalnızca kendilerinin değil, bir daha başka evlere de ateş düşmemesi için tüm sorumlulardan hesap sorulması gereken bir dava olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Adıyaman Valiliği’nin 29 Nisan 2024 tarihli yazısıyla dönemin Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, İmar Müdürleri Mehmet Salih Alkayış ve Yusuf Gül ile Ruhsat Şefi Bilal Balcı hakkında soruşturma izni verilmiş olması, oldukça gecikmiş fakat önemli bir aşamadır” denildi. 12 Haziran’da üçüncü duruşması görülecek dava öncesi platform şu taleplerde bulundu:

“Tahliye edilen sanıklar yeniden tutuklanmalı, kamu görevlileri hakkında derhal iddianame hazırlanmalı ve tüm sanıklar olası kastla insan öldürme suçundan cezalandırılmalıdır.” Kayıp yakınlarının hazır bulunduğu basın açıklamasına, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ve Tutar Yapı Sitesi, Hasan Alpargün Apartmanı ve Ezgi Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden aileler de destek verdi.