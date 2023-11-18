KKTC'li voleybol takımı hayatını kaybetmişti... Isias Otel sahipleri için istenen ceza belli oldu!

Yayınlanma: 18.11.2023 - 09:14

Güncelleme: 18.11.2023 - 09:27

6 Şubat'ta Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da faaliyet gösteren Grand Isias Otel ilk depremde yıkılarak tamamen çöktü. Deprem gecesi otelde konaklama listesine göre 86 kişi vardı.

Sabah'ın haberine göre listedeki 38 kişinin sportif faaliyet amacıyla kafile halinde Türkiye'ye gelen ögrenci, öğretmen, antrenör ve ögrenci velilerinden olusan KKTC vatandaşları olduğu belirlenirken, otelde bulunan diğer 47 kişinin ise Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) organizasyonunda çeşitli tur şirketleri bünyesinde eğitim gezisi amacıyla otelde konakladığı tespit edildi.

Grand Isias Otel'in yıkılmasıyla nedeniyle 71 otel müşterisi ile otel personeli olmak üzere toplam 72 kişi yıkıma bağlı olarak hayatını kaybederken, 8 otel müşterisi de yaralandı.

Adıyaman Belediyesinden otele ait proje ve evraklar elde edilirken, deprem anında elektriklerin kesilmesi nedeniyle kent kameralarından ve diğer güvenlik kamerası kayıtlarından yıkım anına dair görüntüye ulaşılamadı.

KKTC BAŞBAKANI MÜŞTEKİ OLARAK YER ALDI

Yıkımdan sorumlu olan kişilerin belirlenmesi için Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin tarafından onaylanıp mahkemeye sunuldu. 72 kişinin hayatının kaybettiği otelle ilgili soruşturma dosyasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına Başbakan Ünal Üstel ile 127 kişi müşteki olarak yer aldı. İddianamede 5'i tutuklu 11 şüpheli yer aldı.

5'i tutuklu 11 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

İKİ FARKLI ÜNİVERSİTE TARAFINDAN BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Soruşturma kapsamında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 12 Şubat'ta ilki olmak üzere 7 Mart'a kadar olay yerinde 4 ayrı keşif yapıldı.

Keşiflerde otelin enkazından gerekli tespitlerin yapılarak numune alındı. Mimar, İnşaat Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Kadastro, Fotografçı ve Bilirkişilerden oluşan farklı heyetler bina enkazından yeteri kadar karot numunesi, beton, demir çubuk numunesi aldı. Alınan beton numuneler basınç, demirler ise akma, kopma ve uzama özelliklerinin belirlenmesi amacıyla eksenel çekme deneylerine tabi tutularak teknik incelemeler yapılmak üzere laboratuvarda incelendi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalürji Fakültesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümündeki 7 akademisyen tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarına da iddianame yer verildi.