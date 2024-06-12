Isias Davası’nda dayanışma büyüyor! “Rehberler İçin Adalet Platformu” kuruldu

Yayınlanma: 12.06.2024 - 16:49

Güncelleme: 12.06.2024 - 16:49

Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan İsias Otel'in davasında 3. duruşma bugün Adıyaman 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 72 kişiye mezar olan ve 3’ü tutuklu 11 sanığın ‘bilinçli taksirle birden fazla işinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçlamasıyla yargılandığı davada müştekiler, müşteki avukatları, sanıklar ve sanık avukatları dinlendi.

Müşteki tarafı, tutuksuz yargılanan otelin fenni mesulü H. B. ve otel sahiplerinden E.F. B.’nin yeniden tutuklu yargılanması talebinde bulundu. Tutuklu sanıklardan M. F. B.’nin avukatının “Dava tazminat aşamasına girdiğinde tazminatın temini için ailenin çalışması gerekiyor” gerekçesiyle tutuksuz yargılama talep etmesine ve A.B.’nin avukatının “Deprem çok büyük bir depremdi, bilim adamları bile öngöremedi yapı sahibi nerden öngörsün” savunmasına tepki çekti.

"DAVAMIZIN PEŞİNDEYİZ"

Bir önceki duruşmada talep edilen bilirkişi raporunun yetişmediği duruşmada verilen ara kararda, üç tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, kamu personellerinin soruşturma akıbetinin sorulmasına karar verildi. Davaya 22 Ekim 2024’te devam edilecek.

Duruşma sonrası kayıp yakınları Cumhuriyet’e kararları değerlendirdi. “Aileler olarak A.B.’nin yalanlarını dinlemek çok zor ama ne kadar yalan söyleseler de bizi yıldıramayacaklar” diyen Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, “Bozkurtlar katil, bu otelin yapımında rolü olan kamu görevlilerinden otel sahiplerine ve fenni mesullere hepsi suçlu. Gerçekler 9 Eylül Üniversitesi ve İTÜ ekibinden oluşan profesyonel ekibin raporuyla bir kez daha ortaya çıkacaktır. Bizi kimse yıldıramaz. Davamızın peşindeyiz. Şampiyon Meleklere ve turist rehberlerine verilmiş sözümüz var” ifadelerini kullandı.

RAPOR SUÇLULARI ORTAYA ÇIKARACAK

Rehberler İçin Adalet Platformu temsilcisi Burcu Yılmaz ise şunları söyledi:

“Bugün yapılan duruşmada sanık savunmaları yine hiç bir gerçekliğe dayanmayan şekildeydi. Beklentimiz geçen duruşma öncesinde tutuklulukları son bulunan sanıkların yeniden tutuklanmasıydı. Yeni bilirkişi raporunun tamamlandığında tüm suçluları ortaya çıkaracağına ve suçluların da hak ettikleri şekilde cezalandırılacaklarına inanıyoruz. 22 Ekim’de daha da güçlü şekilde Rehberler İçin Adalet Platformu ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile birlikte adalet arayışımıza omuz omuza devam edeceğiz.”