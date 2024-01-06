İsias Oteli davası devam ediyor: Üç maymunu oynuyorlar

Yayınlanma: 06.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 06.01.2024 - 03:00

Otel’in ne tarafa doğru yıkıldığıyla ilgili sorulara sürekli farklı yanıt veren resepsiyon görevlisi Ahmet Can ile kayıp yakınları arasında gerginlik yaşandı.

‘GÖKSU ÇAYI KUMU’

En dikkat çekici ifadeleri ise inşaat işçisi Abuzer Demir kullandı. Binayı otelin sahibi Ahmet Bozkurt’un kendisinin yaptığını söyleyen Abuzer Demir, betonun Göksu Çayı’ndan elde edilen deniz kumuyla oluşturulduğunu ve binaya konut amacıyla başlandığını, sonradan otele çevrildiğini söyledi.

‘UNUTKANLIK OLDU’

Mahkeme başkanının sorularını yanıtlayan otelin muhasebecisi Celal Görücü ise bazı sorulara “Depremden sonra bende büyük bir unutkanlık oldu, hatırlamıyorum” yanıtını verdi. 10 saat boyunca dinlenen otel çalışanı tanıkların, soruların büyük bir kısmına “Bilmiyorum” ya da “Haberim yok” demesi ise dikkat çekti.

Yargılama sürecini değerlendiren KKTC Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Yargı Sürecini İzleme Komitesi Başkanı, UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “İlk gün otel sahibinin yalanlarını dinledik. İkinci gün ise ailelerin gerçeklerini dinledik. 11 sanık yüzümüze bakamadan yalanlarını söylerken aynı zamanda 3 maymunu oynadılar” dedi.