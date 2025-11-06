İsias Otel davası... Mağdur ailelerden mahkeme heyetine: Kartalkaya'daki cesareti göstermeliler

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde Grand İsias Otel'in yıkılması sonucu aralarında KKTC'li öğrencilerin de bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin kamu görevlileri hakkında açılan davaya devam ediliyor. Duruşma öncesi açıklama yapan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "Adalet tecelli edene kadar hep birlikte burada olacağız" dedi. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ise sanıkların "olası kast" ile yargılanması gerektiğini belirterek, "Biz Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkeme heyetinden Bolu Kartalkaya, Adana Alpargün'deki mahkeme heyetlerinin cesaretini göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'daki Grand İsias Otel'in yıkılması sonucu, aralarında KKTC'li öğrenciler ve tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Otelin yıkılmasına ilişkin kamu görevlileri yönünden açılan davada sanıklar, bugün Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hâkim karşısına çıkacak.

Duruşma öncesinde, depremde yakınlarını kaybedenler ellerinde "Emsaller belli, karar net: bu dava olası kasttır", "Rehberler için adalet", "Turist rehberleri adalet bekliyor", "Kader değil cinayet", "Şampiyon melekler adalet bekliyor", "İsias ortak davamız", "Deprem sanıkları olası kastla yargılanmalı" yazılı pankartlar taşıdı.

"ADALET ANCAK 'OLASI KAST'LA HÜKÜM VERİLDİĞİ GÜN YERİNİ BULACAKTIR"

Adıyaman Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her gelişimizde aynı acıyla, aynı kararlılıkla bu topraklara basıyoruz. Bir kez daha adalet için buradayız. Bilirkişi raporu bir kez daha gerçeği yazdı: Grand İsias Oteli bir bina değil, önceden tasarlanmış bir mezardı. Açgözlülük, çıkar hırsı, denetimsizlik, göz yuman yetkililer… Hepsi bir araya geldi ve 72 canımızı bizden aldı. Biz artık bahaneler, ceza indirimleri, taksirli suçlar duymak istemiyoruz. Bu bir 'kaza' değil, bu bir katliamdı. Ve bu katliam, olası kast ile işlenmiştir. Sanıkların tutuklanmalarını istiyoruz.

Biz Adıyaman 1. Ağır Ceza mahkeme heyetinden Bolu Kartalkaya, Adana Alpargün'deki mahkeme heyetlerinin cesaretini göstermesini bekliyoruz. Çünkü adaletin gecikmesi, bizim için her gün yeniden yıkılmaktır. Biz istiyoruz ki adalet artık susmasın. Biz adaleti yalnızca geçmiş için değil, bu ülkede bir daha hiçbir çocuğun karanlık bir binada ölmemesi için istiyoruz.

Bu dava sadece şampiyon meleklerin ve rehberlerimizin değil, insanlığın vicdan davasıdır. Bir daha hiçbir annenin, hiçbir babanın yüreği yanmasın diye buradayız. Adalet ancak olası kastla hüküm verildiği gün yerini bulacaktır. Ve biz, o güne kadar nefes aldıkça mücadele edeceğiz. Her gün ölsek de her sabah adalet umuduyla diriliyoruz. Çünkü meleklerimize verdiğimiz söz var: Adalet gelecek, başka canlar yanmayacak."

"ADALET TECELLİ EDENE KADAR HEP BİRLİKTE BURADA OLACAĞIZ"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise "Biz yine KKTC olarak Adıyaman'dayız. 6 Şubat'ta yaşanan depremden dolayı 60 bine yakın insanımızı yitirdik. Biz KKTC olarak 72 kişiyi kaybettik. Bunların içerisinde şampiyon meleklerimizi yitirdik. O günden itibaren Adıyaman'da adalet arıyoruz. Bizim şampiyon çocuklarımıza, evlatlarımıza, meleklerimize sözümüz var. Adalet tecelli edene kadar hep birlikte burada olacağız. Biz burada adalet istiyoruz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Adıyaman'daki Grand İsias Oteli'nin yıkılması sonucu, aralarında KKTC'li öğrenciler ve tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında yakınlarını kaybedenler, "Olası kast cezasını verin ki başkalarının çocukları ölmesin" çağrısında bulundu.

Mahkeme, otel sahibi Ahmet Bozkurt'u "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. Aynı suçtan mimar Erdem Yıldız'a 18 yıl 5 ay 7 gün, Bozkurt'un oğlu Mehmet Fatih Bozkurt'a 17 yıl 4 ay 28 gün, fenni mesul Hasan Aslan'a 16 yıl 4 ay 20 gün, inşaat mühendisi Halil Bağcı'ya 7 yıl 4 ay, inşaat mühendisi Mehmet Göncüoğlu'na ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Sanıklara "iyi hal indirimi" de uygulandı. Sanıklardan Bilge Açık, Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt ise beraat etti. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin sanıklara verdiği hapis cezalarını hukuka uygun buldu. Dava Yargıtay'a taşındı.

Öte yandan, otelin ilk yapım tarihi olan 1993 yılında ruhsatına onay veren dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül, 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası bulunan İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Yapı Kontrol Birimi'nde görevli daimi işçi Abdurrahman Karaaslan ve Ruhsat Büro'da görevli teknisyen Fazlı Karakuş hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı.