IŞİD'e yönelik operasyonda 3 polis şehit: Mansur Yavaş'tan başsağlığı mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yalova'daki operasyonda IŞİD'li teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan 3 polis için başsağlığı dileklerinde bulundu.

Yavaş, sosyal medya hesabından, "Yalova’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Polis teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.