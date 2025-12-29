IŞİD'e yönelik operasyonda 3 polis şehit: Mansur Yavaş'tan başsağlığı mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yalova'daki operasyonda IŞİD'li teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan 3 polis için başsağlığı dileklerinde bulundu.
Yavaş, sosyal medya hesabından, "Yalova’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Polis teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.
Yalova’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 29, 2025
Polis teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun 🇹🇷