IŞİD için sosyal medyada para toplayan şüphelilere operasyon: 8 gözaltı!
İstanbul'da sosyal medya üzerinden IŞİD silahlı terör örgütü üyelerinin ailelerine yardım toplayarak finans sağlayanlara yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından IŞİD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetleri ile finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütülüyor.
Soruşturmada, MASAK raporuyla "Dar’ ul Hayr" adlı sosyal medya oluşumu aracılığıyla cezaevlerinde veya sözde çatışma bölgelerinde bulunan IŞİD mensuplarının ailelerine yardım adı altında para toplandığı, bu parayı IŞİD'e aktararak finans sağladıkları ileri sürülen 9 şüpheli tespit edildi.
1 ŞÜPHELİ ARANIYOR!
Savcılığın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından bugün gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Diğer 1 şüphelinin yakalama çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.
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