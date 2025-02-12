IŞİD sanığının yargılandığı davada flaş gelişme: 15 yıla kadar hapis istemi!

Yayınlanma: 12.02.2025 - 09:37

Güncelleme: 12.02.2025 - 09:37

Terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 5 Ocak'ta tutuklanan İ.G. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, İ.G.'nin IŞİD'a katılımı artırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği ve örgütsel eğitim aldığı belirtildi.

İ.G'nin IŞİD üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığı, Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda aktif yer aldığı, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında IŞİD üyeliğinden soruşturma yürütülen A.K.A.'nın bilgisayarında yapılan incelemede sanığa ait, örgütsel silahlı eğitimlere katıldığına dair görüntülerin bulunduğu, cep telefonunda Suriye'de kamuflaj ve uzun namlulu silahla yürüttüğü faaliyetlere ilişkin fotoğrafların tespit edildiği kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden tutuklu sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.