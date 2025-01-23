İstanbul’da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü IŞİD'e yönelik yapılan operasyonda, eylem hazırlığı içerisinde olabileceği göz önünde bulundurulan 9 şüpheli yakalandı. Aynı operasyonda, kendi ülkesinin dışında başka bir ülkeye girişi yasak olan tahdit kodlu 3 yabancı şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi birimlerine teslim edildi.

İstanbul’da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 23.01.2025 - 13:27

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'in yurt içindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Söz konusu örgütle bağlantılı oldukları anlaşılan şüphelilerin yakalanması için İstanbul genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlenlendi.

Ekipler, eylem hazırlığı içerisinde olabileceği göz önünde bulundurulan 9 kişiyi gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde ayrıca kendi ülkesinin dışında başka bir ülkeye girişi yasak olan tahdit kodlu 3 yabancı uyruklu ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yakalanan 9 örgüt üyesinin İstanbul TEM Şubedeki sorguları sürüyor.


Etiketler: #TEM #IŞİD

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