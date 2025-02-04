İstanbul merkezli 4 ilde IŞİD operasyonu: 46 gözaltı
İstanbul merkezli 4 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul’da Silahlı Terör Örgütü IŞİD yanlısı olarak faaliyet yürüten, çevrelerindeki çatışma bölgeleri ile iltisaklı olduğu belirlenen şüphelilere finansal destek sağlayan, para toplayan zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli 4 ilde toplam 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 46 kişi gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: #İstanbul #IŞİD #Operasyon
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