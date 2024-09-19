IŞİD şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı

Yayınlanma: 19.09.2024 - 00:09

Güncelleme: 19.09.2024 - 00:09

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde IŞİD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda IŞİD terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.Q.H.A.M. yakalandı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada içeriğinde suç unsuru bulundurulduğu düşünülen cep telefonu ve 2 sim kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.