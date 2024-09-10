İzmir merkezli 13 ilde IŞİD operasyonu: 26 gözaltı
İzmir merkezli 13 ilde IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, IŞİD silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturmada, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Jandarma ekipleri, İzmir merkezli Ankara, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Erzincan, Konya, Malatya, Mardin, Eskişehir, Bitlis, Gaziantep ve Adana'da eş zamanlı operasyon yaptı, 26 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında 4 şüphelinin arandığı da bildirildi.
Etiketler: #IŞİD
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