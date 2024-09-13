IŞİD üyesi iki yabancı uyruklu şahıs Kırıkkale’de yakalandı

Yayınlanma: 13.09.2024 - 16:40

Güncelleme: 13.09.2024 - 16:41

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, IŞİD'e üye oldukları tespit edilen yabancı uyruklu M.A.J.A.N. ve W.M.J.A.O. isimli şahıslar, polis ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla gözaltına alındı.

Şahıslar, sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.