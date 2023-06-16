IŞİD şüphelisi, saklandığı çatıda yakalandı
Sakarya'da, polisin terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlediği operasyonda Irak uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, saklandığı çatıda yakalandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgüyü IŞİD üyesi olduğu belirtilen şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aralarında IŞİD'in askeri yapılanma sorumlusunun da bulunduğu Irak uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin saklandığı çatıda yakalandığı bildirildi.
Irak’ta IŞİD adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheliler, Emniyet'teki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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