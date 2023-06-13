IŞİD’in finans sorumlusunun hesabına para yatıran 4 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul’da IŞİD terör örgütünün çatışma bölgelerinde Muhammed Ali kod adıyla bilinen finans sorumlusu Cemal Dinler’in banka hesabına para yatıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, IŞİD terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında, çatışma bölgelerinde "Muhammed Ali" kod adını kullanan örgütün finans sorumlusu Cemal Dinler’in örgüte finans sağladığını tespit etti.
6 İLÇEDE EŞZAMANLI OPERASYON!
Dinler’in banka hesaplarını inceleyen ekipler, örgüte destek amacıyla hesaba para yatıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Altı ilçede eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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