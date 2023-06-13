IŞİD’in finans sorumlusunun hesabına para yatıran 4 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da IŞİD terör örgütünün çatışma bölgelerinde Muhammed Ali kod adıyla bilinen finans sorumlusu Cemal Dinler’in banka hesabına para yatıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 13.06.2023 - 11:57
IŞİD’in finans sorumlusunun hesabına para yatıran 4 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, IŞİD terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında, çatışma bölgelerinde "Muhammed Ali" kod adını kullanan örgütün finans sorumlusu Cemal Dinler’in örgüte finans sağladığını tespit etti. 

6 İLÇEDE EŞZAMANLI OPERASYON!

Dinler’in banka hesaplarını inceleyen ekipler, örgüte destek amacıyla hesaba para yatıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Altı ilçede eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


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