IŞİD uluslararası İngilizce yayınında Türkiye’nin laik ve ulus devlet yapısını hedef aldı: Türkiye’yi ‘kafir’ ilan etti

Yalova’nın Elmacık köyünde 29 Aralık 2025’te gerçekleşen IŞİD operasyonunda ise 6 terörist etkisiz hale getirilirken, 3 polis şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi de yaralandı. Yalova’daki operasyonun ardından IŞİD’in Türkiye’deki yapılanması ise kamuoyunda dikkat çekti. Gazetemiz Cumhuriyet; IŞİD’in süreli yayını Ennebe dergisinde 2025’te Türkiye’yi sürekli hedefe koyduğunu gündeme getirmişti.

TÜRKİYE’Yİ SURİYE’YLE EŞGÜDÜMLÜ İNCELEDİ

Söz konusu dergide Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve HTŞ’ye yönelik yazılarda Türkiye işlenirken; Şara, HTŞ ve Türkiye; IŞİD’in deyimiyle “Batılı Haçlı ittifakının” bir parçası olarak nitelendiriliyordu. Bu kapsamda derginin mayıs ayında çıkan 495. sayısındaki “Trump’ın Önderliğinde” başlıkla başyazıda; Şara’nın “Amerikan İslamcısı” olarak nitelendirildi ve “cihadı” bir araç olarak kullanarak, Körfez ülkelerdeki Amerikan İttifakı’yla ortak hareket ettiği işlendi. Yazının son kısmında ise IŞİD, yabancı savaşçıları Suriye’ye davet etti, Suriye içindekileri de kendisine katılmaya çağırdı. Bu yazı IŞİD’in yeniden toprak kurma, HTŞ’ye meydan okuma ve uluslararası savaşçı akışını yeniden canlandırma çabası olarak yorumlandı.

ŞARA, ATATÜRK’E BENZETİLMİŞTİ

Bu, takip eden sayılarda ise Suriye politikası üzerinden Türkiye de hedefe kondu. Ennebe dergisinde; Türkiye için “Batı’nın Haçlı kolu” olarak nitelendirildi. Derginin geçen ay çıkan 521. sayısında ise baş makale “Washington’daki Atatürk” başlığı ile yayımlandı. Makalede; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Yahudi ve Hristiyanların uşağı olduğu iddia edilerek, Şara’nın da hilafeti yıkmak için Atatürk’ün yolundan gittiği, Atatürk gibi “kötü ruhların” Şara’da yeniden canlandığı yazıldı.

TÜRKİYE’YE TEKFİRCİ BAKIŞ

IŞİD yeni yılda ise Türkiye’nin laik ve ulus yapısını hedef aldı. Terör örgütünün İngilizce yayını “Voice of Khurasan” uzun bir aranın ardından “Cihat ve Milliyetçilik-Vatanseverlik (Jihad And Nationalism Patriotism)” dosyasıyla yeni sayısını yayımladı. Sayıda; demokrasi, laiklik ve ulus devlet yapıları “fitne” ve “cahiliye” olarak nitelendirildi. Bu kapsamda sayıda laik ve ulus devlet yapısı nedeniyle Türkiye kafir (dinsiz, inançsız) ilan edildiği “tekfirci” (İslamlık hukukunca bir kişinin kafir edilmesi) bir anlayışla aktarıldı.