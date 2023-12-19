IŞİD üyelerine para toplayan 6 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 19.12.2023 - 10:52

Güncelleme: 19.12.2023 - 10:52

Alınan bilgiye göre, İstanbul TEM Şube ekipleri, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etmek ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçuna yönelik yeni bir çalışma yürüttü.

Soruşturma çerçevesinde söz konusu örgüt mensuplarına ve yakınlarına iletilmek üzere maddi yardım toplama ve finans sağlama faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 6 kişinin yakalanması için bu sabah çok sayıda adrese peş peşe operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı, şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye getirildi.