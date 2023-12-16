İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

İstanbul'da IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 12 kişi yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 16.12.2023 - 12:28
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 şüpheli yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde tespitler bulunan 15 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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