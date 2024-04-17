IŞİD üyesi otobüsle giderken Aksaray’da yakalandı

Adana’dan Ankara’ya gitmek isteyen IŞİD terör örgütü üyesi, Aksaray’da jandarma ekiplerinin uygulamasında yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 11:26
IŞİD üyesi otobüsle giderken Aksaray’da yakalandı
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Ankara - Niğde otoyolunda uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve Alayhanı Jandarma Karakolu ekipleri şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüs içerisinde seyahat eden yolcuları tek tek kimlik ve Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçiren jandarma ekipleri S.S. isimli şahsın IŞİD Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan arandığını ve hakkında 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Otobüste gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken burada yapılan işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan IŞİD üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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