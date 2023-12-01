IŞİD'de 'ölüm emri' veriyordu, Kırşehir'de yakalandı
Terör örgütü IŞİD'in içerisinde 'kadı' olarak görev yapan ve bir çok kişinin ölüm emrini veren şahıs, Kırşehir’de Kırşehir polisi tarafından yakalandı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin ve mensuplarının tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen ekipler, geçmiş yıllarda IŞİD içerisinde "kadı" olarak çok sayıda infaz emri verdiği tespit edilen A.J.H. ile yine IŞİD içinde asker olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen E.S. ve E.V.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
IŞİD adına faaliyet yürüten şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerin yakalanma ihtimaline karşı dijital materyallerini temizlediği ve IŞİD'e ait doküman bulundurmadığı da tespit edildi. Teknik takip ve istihbarat çalışmalarıyla yakalanan şüphelilerin; adliyeye sevk edildikten sonra haklarında sınır dışı işlemleri başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay'dan bir siyasi hamle daha!
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
- Daha kaç yıl geçmesi gerekiyor
- Erdoğan, Selman Öğüt'ü rektör olarak atadı
- Beşiktaş evinde gol yağmuruna 'dur' diyemedi!
- Herkes Terim Fonu'nu konuşurken bir fon daha!
- Fenerbahçe, deplasmanda dondu kaldı...
- İmamoğlu'nun yargılandığı davada yeni gelişme!
- Şirketlerin asgari ücret beklentisi belli oldu!
- Merkez Konseyi görevden alındı