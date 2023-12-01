IŞİD'de 'ölüm emri' veriyordu, Kırşehir'de yakalandı

Yayınlanma: 01.12.2023 - 12:37

Güncelleme: 01.12.2023 - 13:02

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin ve mensuplarının tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, geçmiş yıllarda IŞİD içerisinde "kadı" olarak çok sayıda infaz emri verdiği tespit edilen A.J.H. ile yine IŞİD içinde asker olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen E.S. ve E.V.’yi yakalayarak gözaltına aldı.







IŞİD adına faaliyet yürüten şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerin yakalanma ihtimaline karşı dijital materyallerini temizlediği ve IŞİD'e ait doküman bulundurmadığı da tespit edildi. Teknik takip ve istihbarat çalışmalarıyla yakalanan şüphelilerin; adliyeye sevk edildikten sonra haklarında sınır dışı işlemleri başlatıldı.



