IŞİD'e finansman sağlayan 12 şüpheliye gözaltı
Terör örgütü IŞİD üyelerine kaynak sağladığı tespit edilen 18 şüpheliden 12'si, polis ekiplerinin Ankara merkezli 12 ilde düzenlediği operasyon ile yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada; 18 şüphelinin Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren terör örgütü IŞİD üyeleri ile ailelerine maddi kaynak sağladığı tespit edildi.
'İNFAK, TEVHİDE ÇAĞRI, KEFARET...'
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla belirlenen para transferlerinin açıklamalarında, 'infak, tevhide çağrı, kefaret, Suriye için, medrese infak yardımı, esir bacılar için yardım, darül erkam' gibi ifadelerinin kullanıldığı tespit edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, deliller ışığında harekete geçti. IŞİD maddi kaynak sağlayarak 'terörizmin finansmanı suçu'nu işlediği tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 12 ilde operasyon başlatıldı.
Eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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