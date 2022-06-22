Kırıkkale'de IŞİD operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Terör örgütü IŞİD'e yönelik Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Her 2 zanlının da, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.
Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Suriye ve Irak'ta terör örgütü IŞİD içinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren örgüt mensuplarını ortaya çıkarmak ve muhtemel eylemlerinin önlemesine yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu 2 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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