IŞİD’in gençlik yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var!

IŞİD Terör Örgütü’nün gençlik yapılanmasına, jandarma ekipleri tarafından İzmir merkezli 5 ilde operasyon yapıldı. MİT destekli gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 12:44
IŞİD’in gençlik yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var!
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD Silahlı Terör Örgütü’nün gençlik yapılanması içerisinde olduğu belirlenen 9 şüpheliyi belirledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın da destek verdiği çalışmalarda, belirlenen 9 şüpheliyi yakalamak için bu sabah şafak operasyonu için düğmeye basıldı. İzmir merkezli Rize, Tokat, İstanbul, Manisa ve Kocaeli illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

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1 ŞÜPHELİ ARANIYOR!

Adreslerde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 105 adet fişek, 5 adet dolu av tüfeği fişeği, 6 cep telefonu, 6 sim kart, 1 bilgisayar ve yasak yayın kapsamında bulunan 5 adet kitaba el konuldu.

8 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firari olan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.


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