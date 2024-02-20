IŞİD’in gençlik yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var!
IŞİD Terör Örgütü’nün gençlik yapılanmasına, jandarma ekipleri tarafından İzmir merkezli 5 ilde operasyon yapıldı. MİT destekli gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD Silahlı Terör Örgütü’nün gençlik yapılanması içerisinde olduğu belirlenen 9 şüpheliyi belirledi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın da destek verdiği çalışmalarda, belirlenen 9 şüpheliyi yakalamak için bu sabah şafak operasyonu için düğmeye basıldı. İzmir merkezli Rize, Tokat, İstanbul, Manisa ve Kocaeli illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.
1 ŞÜPHELİ ARANIYOR!
Adreslerde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 105 adet fişek, 5 adet dolu av tüfeği fişeği, 6 cep telefonu, 6 sim kart, 1 bilgisayar ve yasak yayın kapsamında bulunan 5 adet kitaba el konuldu.
8 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firari olan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
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