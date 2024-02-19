İstanbul’da eş zamanlı IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü IŞİD'a finansman sağladığı belirlenen kişilere yönelik 9 ilçede eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

ANKA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 10:44
Abone Ol google-news

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, IŞİD terör örgütü ile bağlantılı kişilere, örgüt içerisinde faaliyet göstermekteyken PKK/KCK/PYD terör örgütü tarafından yakalanan ve Hol Kampı'nda tutulan kadınlara, ‘infak’ adı altında finans sağlamak amacıyla para toplayarak gönderdikleri belirlenen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul’da çalışma gerçekleştirildi.

Polis ekiplerince 9 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Göz Atın
Meteoroloji açıkladı: 7 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 7 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
İddia edilmişti: Başak Demirtaş'tan İstanbul adaylığı açıklaması

İddia edilmişti: Başak Demirtaş'tan İstanbul adaylığı açıklaması

Şüpheliler hakkındaki işlemlerin devam ettiği belirtildi.


IŞİD haberleri Terör örgütü haberleri Operasyon haberleri İstanbul haberleri

İlgili Haberler

IŞİD'in 'mahkûmlar sorumlusu'nun davasında yeni gelişme!

IŞİD'in 'mahkûmlar sorumlusu'nun davasında yeni gelişme!
Kilis merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu: 6 gözaltı

Kilis merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu: 6 gözaltı
BM'den IŞİD açıklaması: Hâlâ barış ve güvenliği tehdit ediyor

BM'den IŞİD açıklaması: Hâlâ barış ve güvenliği tehdit ediyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

‘Plana sadık kal’ diyordu: Sinan Oğan vakıf kurdu

‘Plana sadık kal’ diyordu: Sinan Oğan vakıf kurdu
Ebru Gündeş evleniyor mu? Sürpriz evlilik kararı!

Ebru Gündeş evleniyor mu? Sürpriz evlilik kararı!
CHP aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi için Lütfü Savaş'ın ismi anons edilmedi

CHP aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi için Lütfü Savaş'ın ismi anons edilmedi
Okan Buruk’tan Derrick Köhn açıklaması: ‘Çok uyumluydu’

Okan Buruk’tan Derrick Köhn açıklaması: ‘Çok uyumluydu’
Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’

Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
Eski YouTube yöneticisinin oğlu ölü bulundu

Eski YouTube yöneticisinin oğlu ölü bulundu
Bakan Bayraktar'dan İliç'teki maden faciası hakkında yeni açıklama: 'Dinamit patlaması' iddiasına yanıt

Bakan Bayraktar'dan İliç'teki maden faciası hakkında yeni açıklama: 'Dinamit patlaması' iddiasına yanıt
Trabzonspor, Pendikspor’u rahat geçti! Pendikspor 0-2 Trabzonspor

Trabzonspor, Pendikspor’u rahat geçti! Pendikspor 0-2 Trabzonspor