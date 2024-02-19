İstanbul’da eş zamanlı IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

Yayınlanma: 19.02.2024 - 10:44

Güncelleme: 19.02.2024 - 11:05

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, IŞİD terör örgütü ile bağlantılı kişilere, örgüt içerisinde faaliyet göstermekteyken PKK/KCK/PYD terör örgütü tarafından yakalanan ve Hol Kampı'nda tutulan kadınlara, ‘infak’ adı altında finans sağlamak amacıyla para toplayarak gönderdikleri belirlenen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul’da çalışma gerçekleştirildi.

Polis ekiplerince 9 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüpheliler hakkındaki işlemlerin devam ettiği belirtildi.