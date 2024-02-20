İstanbul'da IŞİD operasyonu... Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü IŞİD'le irtibatlı olduğu belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 11:30
İstanbul'da IŞİD operasyonu... Çok sayıda gözaltı var!
Abone Ol google-news

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü IŞİD'le irtibatlı faaliyet gösteren aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 19 şüpheli tespit edildi.

1 ŞÜPHELİ ARANIYOR!

Savcılığın kararı doğrultusunda çalışma başlatan polis ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 18'i yakalandı.

Göz Atın
Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: 16 ilde 'Bozdoğan-2' operasyonu!

Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: 16 ilde 'Bozdoğan-2' operasyonu!
İstanbul'un kalbinde kriz! Otopark fiyatları uçtu

İstanbul'un kalbinde kriz! Otopark fiyatları uçtu

Diğer 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalımalar sürüyor.


IŞİD haberleri faaliyet haberleri İstanbul haberleri Operasyon haberleri Terör örgütü haberleri

İlgili Haberler

İstanbul’da eş zamanlı IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul’da eş zamanlı IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
Konya ve Antalya'da IŞİD'e yönelik operasyon: 5 şüpheli yakalandı

Konya ve Antalya'da IŞİD'e yönelik operasyon: 5 şüpheli yakalandı
Kilis merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu: 6 gözaltı

Kilis merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu: 6 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şahitliği İlber Ortaylı’ya düştü: Gerici Şevki Yılmaz düğün töreninde Cumhuriyetin kurucularına hakaret etti!

Şahitliği İlber Ortaylı’ya düştü: Gerici Şevki Yılmaz düğün töreninde Cumhuriyetin kurucularına hakaret etti!
Dünyanın ‘en uzun adamı’ ve ‘en kısa kadını’ Kaliforniya’da buluştu

Dünyanın ‘en uzun adamı’ ve ‘en kısa kadını’ Kaliforniya’da buluştu
Feyza Altun'un avukatından açıklama: 'Gözaltına almasını, hukuka çalınmış bir şerh olarak görüyoruz'

Feyza Altun'un avukatından açıklama: 'Gözaltına almasını, hukuka çalınmış bir şerh olarak görüyoruz'
Korteks filmi bugün TRT 2 ekranlarında… Filmin konusu ve oyuncu kadrosu dikkat çekiyor!

Korteks filmi bugün TRT 2 ekranlarında… Filmin konusu ve oyuncu kadrosu dikkat çekiyor!
İYİ Parti'den istifa eden eski GİK üyesi Bülent Gürsoy, 'İslam devleti' tehlikesine dikkat çekti: Hilafetin ilk adımı İstanbul

İYİ Parti'den istifa eden eski GİK üyesi Bülent Gürsoy, 'İslam devleti' tehlikesine dikkat çekti: Hilafetin ilk adımı İstanbul
Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu!

Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu!
Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’

Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
Çağdaş Atan, Burak Yılmaz ile yaşadığı gerilimi anlattı: ‘Lider olarak yapmam gerekeni yaptım’

Çağdaş Atan, Burak Yılmaz ile yaşadığı gerilimi anlattı: ‘Lider olarak yapmam gerekeni yaptım’