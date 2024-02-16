IŞİD'in 'mahkumlar sorumlusu'nun davasında yeni gelişme!
Adana'da, terör örgütü IŞİD'in Suriye'de sözde "mahkumlar sorumlusu" olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Terör örgütü IŞİD'e yönelik çalışmalar kapsamında 8 Ocak'ta tutuklanan Suriyeli R.K.D. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.
Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Sanığın IŞİD'e katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı aktarılan iddianamede, R.K.D.'nin dijital materyalinde terör örgütü mensupları ile yazışmalarının bulunduğu ve Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu bilgisine yer verildi.
İddianamede, R.K.D.'nin örgütsel faaliyetlerinde kod adını kullandığı, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatlarının bulunduğu, Suriye'de terör örgütü IŞİD işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı ve ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği belirtildi.
Sanığın, Suriye'de örgüt içinde sözde "mahkumlar sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğü ve IŞİD'in rehin aldığı kişilerin tutulduğu alanlardan sorumlu olduğu anlatılan iddianamede, R.K.D.'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu R.K.D.'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.
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