IŞİD'in şeriat eğitimcisi Mersin'de yakalandı

Yayınlanma: 20.09.2023 - 10:32

Güncelleme: 20.09.2023 - 10:34

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, terör örgütü IŞİD mensuplarına Suriye’de şeriat eğitimi verdiğine dair propaganda videosu olduğu tespit edilen A.A., gizlendiği adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

IŞİD şüphelisi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.