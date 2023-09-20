IŞİD'in şeriat eğitimcisi Mersin'de yakalandı

Mersin’de terör örgütü IŞİD yönelik operasyonda, örgütün şeriat eğitimcisi olduğu tespit edilen bir şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 10:32
IŞİD'in şeriat eğitimcisi Mersin'de yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, terör örgütü IŞİD mensuplarına Suriye’de şeriat eğitimi verdiğine dair propaganda videosu olduğu tespit edilen A.A., gizlendiği adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

IŞİD şüphelisi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


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IŞİD

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