IŞİD'in yönetim kademesinde yer alan şüpheli Gaziantep'te yakalandı!

Gaziantep Nizip'te, polis operasyonunda IŞİD terör örgütünün yönetim kademelerinde görev alan şüpheli yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2023 - 17:04
IŞİD'in yönetim kademesinde yer alan şüpheli Gaziantep'te yakalandı!
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde El Kaide Irak yapılanması içerisinde de yer alan, aynı zamanda IŞİD terör örgütünün yönetim kademelerinde faaliyet yürüten F.E.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. 

Yapılan araştırmada adresi belirlenen F.E., Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. 

Gözaltına alınan F.E.'nin emniyetteki işlemleri sürdüğü kaydedildi.


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