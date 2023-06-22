IŞİD'in yönetim kademesinde yer alan şüpheli Gaziantep'te yakalandı!
Gaziantep Nizip'te, polis operasyonunda IŞİD terör örgütünün yönetim kademelerinde görev alan şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde El Kaide Irak yapılanması içerisinde de yer alan, aynı zamanda IŞİD terör örgütünün yönetim kademelerinde faaliyet yürüten F.E.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı.
Yapılan araştırmada adresi belirlenen F.E., Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan F.E.'nin emniyetteki işlemleri sürdüğü kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu tutuklanabilir
- 24 başkan istifa etti iddiası yalanlandı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Soylu'nun 'bitanesi' İsmail Çataklı'ya veda!
- Çapa Tıp öğrencileri sansürü deldi
- Yeni bakan yardımcıları belli oldu
- Sokak röportajında konuşan kadın: Peygamberimiz Erdoğan
- Muhalefete kıskaç planı
- Feyza Altun: Reha Muhtar’ın tacizlerine maruz kalıyorum
- İktidara vefa borcu ödendi