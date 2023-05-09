IŞİD'li terörist, Balıkesir'de sahte kimlikle yakalandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda IŞİD'li terörist Muhammed Şeyh Suud, sahte kimlikle yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin Rakka bölgesinde terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet gösterip, eğitim alan Muhammed Şeyh Suud'un 'Abdalla El Müslüm' ismini kullanarak, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiğini tespit etti.
Hareket geçen jandarma, sahte kimlik kullanan IŞİD'li teröristi Bandırma'da yakaladı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Suud, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Altaylı 'bir sonraki seçimin iki başbakan adayını' yazdı
- Kemal Derviş yaşamını yitirdi
- YSK, Erdoğan’ın isminin altındaki nokta için toplanacak
- Konya'da provokasyon girişimi
- Soylu, Ahmet Şık'a oyuncak fırlattı
- Çirkin provokasyon sonrası Kızılay'dan açıklama
- Erzurum saldırısının ardından gözler Konya'da!
- Adana'da 'iktidar' sloganları atıldı
- Erzurum Dernekler Federasyonu’ndan akıl almaz açıklama
- CHP'nin İzmir'deki seçim bürosuna saldırı