IŞİD'li terörist, Balıkesir'de sahte kimlikle yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda IŞİD'li terörist Muhammed Şeyh Suud, sahte kimlikle yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:26
IŞİD'li terörist, Balıkesir'de sahte kimlikle yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin Rakka bölgesinde terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet gösterip, eğitim alan Muhammed Şeyh Suud'un 'Abdalla El Müslüm' ismini kullanarak, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiğini tespit etti.

Hareket geçen jandarma, sahte kimlik kullanan IŞİD'li teröristi Bandırma'da yakaladı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Suud, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


yasa dışı IŞİD

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