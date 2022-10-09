Akçakoca'da fabrikada iş cinayeti: 22 yaşındaki Emre yaşamını yitirdi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir fabrikada kanalı temizleyen işçi Emre Acar (22), üzerine kanal ızgarasının düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

DHA
09 Ekim 2022 Pazar, 07:14
Akçakoca'da fabrikada iş cinayeti: 22 yaşındaki Emre yaşamını yitirdi
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Olay, akşam saatlerinde Akçakoca’da bulunan bir boru fabrikasında meydana geldi. Kanala girerek temizlik yapan işçi Emre Acar’ın üstüne kanal ızgarası düştü.

Acar’ın yaralandığını gören mesai arkadaşları durumu 112 Acil'e bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi hastaneye kaldırdı. Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


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