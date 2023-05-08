İSİG’den ‘iş cinayetleri’ raporu: AKP’li yıllarda işçi ölümleri 31 bini aştı

Yayınlanma: 08.05.2023 - 10:24

Güncelleme: 08.05.2023 - 10:28

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) yayınladığı rapor AKP’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002’den bu yana, yani son 20.5 yılda en az 31 bin 131 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Rapora göre, 2023 yılının ilk dört ayında, Ocak’ta 120, Şubat’ta 213, Mart’ta 130, Nisan’da 122 olmak üzere, en az 585 işçi hayatını kaybetti. Rapor aynı zamanda 2023 yılında her gün en az 5 işçinin yaşamını yitirdiğini vurguluyor.

İş cinayetlerinde ölenlerin yüzde 1’inin çocuk olduğunu belirten rapora göre, yüzde 21’nin genç yüzde 25’i de emeklilik çağında ya da emekli olduğu halde çalışmak zorunda kalan yaş grubunda. Yıl içerisinde 46 kadın işçi ölümünün tespit edildiğini ifade eden rapor, bunun yüzde 8’e denk geldiğini ancak kadın işçilerde sigortasız çalıştırmanın yoğun olduğu olduğu için ölümleri kayda almanın zorluğuna işaret de ediyor.

2023 içerisinde hayatını kaybeden işçilerin yüzde 5.12’sinin sendikalı, yüzde 94.88’inin sendikasız olduğuna dikkat çeken raporda “Ancak sendikalı işçi ölüm sayısı daha fazla. Sanayide çalışırken ölen sendikalı işçilerin bir kısmını tespit edemiyoruz. Diğer yandan kamuda çalışanların büyük bir kısmı sendikalı olmasına rağmen en azından ölümleri sonrası bile sendikalar tarafından bir açıklama yapılmaması sendikal üyeliklerin ‘kağıt üzerinde’ olduğunu gösteriyor” ifadeleri yer alıyor.

İSİG Meclisi’nin hazırladığı iş cinayetleri raporu, işçi ölümlerinin deprem bölgeleri dışında sanayileşmiş büyükşehirlerde yoğunlaştığını ifade ediyor.