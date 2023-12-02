Işık ihlali yapan kamyon, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yayınlanma: 02.12.2023 - 12:12

Güncelleme: 02.12.2023 - 12:12

Çerkezköy- Çorlu kara yolu üzerindeki Veliköy Mahallesi’ndeki ışıklı kavşakta, sabah saatlerinde kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Ali İ.’nin kullandığı 01 AGU 767 plakalı kamyon, kavşakta dönüş yapmak için bekleyen Muzaffer Çaplı’nın kullandığı 59 ACM 263 plakalı otomobile çaptı.

Kazada otomobil sürücüsü Muzaffer Çaplı ile yanındaki Vedat Taş, Kerem Daşkıran yaralandı. Kamyon şoförü ise aracı ile birlikte kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkarılıp, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Muzaffer Çaplı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazanın ardından kaçan kamyon şoförünün yakalamak için çalışma başlattı. Kaza yerinde düşen plakasından yola çıkan jandarma, PTS kayıtlarını inceleyerek, kamyonun Ergene ilçesinin Velişeme ilçesinde olduğunu tespit etti.

Park halinde bulunan kamyonun şoförü Ali İ. de yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.