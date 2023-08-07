Çerkezköy'de kimya fabrikasında yangın... Kontrol altına alındı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan kimya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde saat 15.30 sıralarında bir kimya fabrikasında çıktı.
Henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm tesisi sardı.
Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında zaman zaman patlamalar yaşanırken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın çevredeki fabrikalara sıçramadan söndürdü.
İçeride bulunan kimyasallar sebebiyle zaman zaman patlamaların yaşandığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrika kullanılmaz hale geldi.
Ekipler yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için inceleme başlattı.
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