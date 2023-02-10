MKE Ankaragücü, geliri depremzedelere bağışlanacak özel forma üretecek

MKE Ankaragücü , Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören depremzedelere yardım etmek için özel bir forma tasarladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 15:48
MKE Ankaragücü, geliri depremzedelere bağışlanacak özel forma üretecek
Abone Ol google-news

MKE Ankaragücü Kulübü, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görenlere yardım etmek için özel bir forma tasarladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Umutlarımızı birlikte yeşerteceğiz satışından elde edilecek gelir depremden etkilenen vatandaşlarımıza gönderilecek olan özel 'Umut' formamızın ön satışı başladı" denildi.

300 liraya satışa sunulan siyah renkli formanın üzerinde depremden etkilenen 10 kentin haritası ile isimleri yer aldı.


MKE Ankaragücü deprem depremzede kahramanmaraş Kahramanmaraş depremi forma

İlgili Haberler

Türkiye Güreş Federasyonu: 5 sporcumuz daha hayatını kaybetti

Türkiye Güreş Federasyonu: 5 sporcumuz daha hayatını kaybetti
Yeni Malatyaspor: 'Ligden çekileceğiz'

Yeni Malatyaspor: 'Ligden çekileceğiz'
Trabzonsporlu futbolcu Anastasios Bakasetas imzaladığı formayı satın aldı

Trabzonsporlu futbolcu Anastasios Bakasetas imzaladığı formayı satın aldı

En Çok Okunan Haberler