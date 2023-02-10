MKE Ankaragücü, geliri depremzedelere bağışlanacak özel forma üretecek
MKE Ankaragücü , Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören depremzedelere yardım etmek için özel bir forma tasarladı.
MKE Ankaragücü Kulübü, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görenlere yardım etmek için özel bir forma tasarladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Umutlarımızı birlikte yeşerteceğiz satışından elde edilecek gelir depremden etkilenen vatandaşlarımıza gönderilecek olan özel 'Umut' formamızın ön satışı başladı" denildi.
300 liraya satışa sunulan siyah renkli formanın üzerinde depremden etkilenen 10 kentin haritası ile isimleri yer aldı.
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