İskelenin makarası boşaldı; 2 boyacı 6'ncı katta mahsur kaldı
Antalya'da, 9 katlı binanın 6'ncı katının dış cephesini boyayan Ayhan Yertürk (28) ve Mehmet Sait Yaldızhan (35), bulundukları iskeleyi taşıyan makaralardan birinin boşalmasıyla mahsur kaldı. Emniyet kemeriyle havada asılı kalan 2 boyacıyı, itfaiye ekibi kurtardı.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Fener Mahallesi'nde 9 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. Boya ustaları Ayhan Yertürk ve Mehmet Sait Yaldızhan, binanın güney dış cephesini boyamak için iskeleye çıktı. İskelenin makarası bir süre sonra arıza yaptı. Yan yatan iskelede mahsur kalan Ayhan Yertürk ile Mehmet Sait Yaldızhan, üzerlerine bağlı emniyet kemeri sayesinde asılı bekledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait merdivenli araçla ulaştıkları boyacıları, sepete alıp aşağı indirdi.
Sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Ayhan Yertürk, "Halatlar boşa çıkınca iskele yan yattı. İkimiz de yana doğru asılı kaldık. Defalarca aşağıdan geçen insanlardan yardım istedik ancak kimse kafasını çevirip bakmadı. Şansımız varmış ki son anda sesimizi duyurduk. İtfaiye gelip bizi kurtardı. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.
Uzun süre iskelede kaldıklarını söyleyen Mehmet Sait Yıldızhan ise "Verilmiş sadakamız varmış. Allah bizi sevdiklerimize bağışladı" dedi.
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