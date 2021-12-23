İskelenin makarası boşaldı; 2 boyacı 6'ncı katta mahsur kaldı

23 Aralık 2021 Perşembe, 12:24

Olay, saat 10.00 sıralarında, Fener Mahallesi'nde 9 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. Boya ustaları Ayhan Yertürk ve Mehmet Sait Yaldızhan, binanın güney dış cephesini boyamak için iskeleye çıktı. İskelenin makarası bir süre sonra arıza yaptı. Yan yatan iskelede mahsur kalan Ayhan Yertürk ile Mehmet Sait Yaldızhan, üzerlerine bağlı emniyet kemeri sayesinde asılı bekledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait merdivenli araçla ulaştıkları boyacıları, sepete alıp aşağı indirdi.

Sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Ayhan Yertürk, "Halatlar boşa çıkınca iskele yan yattı. İkimiz de yana doğru asılı kaldık. Defalarca aşağıdan geçen insanlardan yardım istedik ancak kimse kafasını çevirip bakmadı. Şansımız varmış ki son anda sesimizi duyurduk. İtfaiye gelip bizi kurtardı. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Uzun süre iskelede kaldıklarını söyleyen Mehmet Sait Yıldızhan ise "Verilmiş sadakamız varmış. Allah bizi sevdiklerimize bağışladı" dedi.