İşkence ve istismar iddialarıyla gündeme gelmişti: Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezi kapatıldı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan özel bir bakım merkezine yönelik iddiaların tespitinin ardından bakım merkezine yönelik kapatma kararı alındığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan özel bir bakım merkezine yönelik bugün bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Haberlere konu olan özel bakım merkezi ile ilgili iddiaların tespitinin ardından il müdürlüğümüzce ivedilikle teftiş başlatılmıştı. İddialara ilişkin ihmali bulunan kişilerin iş akdi feshedilip, Cumhuriyet Başsavcılığına Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştu. Söz konusu özel bakım merkezine yönelik kapatma kararı alınmış olup, kurumdan hizmet alan engelli bireylerin başka merkezlere yerleştirilme süreci başlatılmıştır. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için bizzat suç duyurusunda bulunduğumuz ve müdahil olduğumuz dava sürecini titizlikle takip edeceğiz."

100'DEN FAZLA İHMAL VE İSTİSMAR!

Beylikdüzü’ndeki Özel Mor Menekşe Bakım Merkezi’nde yaşanan skandallar, yapılan incelemelerle ortaya çıktı. Otizmli çocuklar ve engelli yetişkinlerin kaldığı merkezde, 9 yaşındaki bir erkek çocuğun ailesi, 22 Kasım 2024’te vücutlarında darp, yanık ve ısırık izleri gördüklerini belirterek emniyete başvurdu. Ayrıca merkezde kalan bir başka engelli bireyin şüpheli şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında üç aylık kamera kayıtları incelendi. Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün hazırladığı raporda, 62 engelli bireyin kaldığı merkezde 100’den fazla ihmal ve istismar vakasının yaşandığı tespit edildi.