İstanbul'da ticari araç bariyerlere çıktı!

27.09.2025 08:44:00
Ümraniye TEM Otoyolu’nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın bariyerlere çıktığı kazada, sürücü Bedirhan Canikli yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu Dudullu mevkii Ankara istikametinde saat 03.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Bedirhan Canikli'nin kullandığı 34 KM 4128 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çelik bariyerlerde asılı kalan araçtaki sürücü Canikli yaralanırken, kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü Canikli sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan otoyol, hafif ticari aracın çekiciyle kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

