Erzurum’da Kuran kursunda çocuklara işkence davasında duruşma ertelendi

Yayınlanma: 11.01.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.01.2023 - 04:00

Erzurum’da Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı bir yatılı Kuran kursunda 14 çocuğa işkence yapıldığı iddiasıyla açılan ve Kuran kursu müdürüyle belletmenlik görevi yapan hademenin yargılandığı davanın dördüncü duruşması dün Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada Kuran kursu müdürü mağdur aileler için, “Davayı sürdürmek için derneklerden ne kadar para almışlar sorun” suçlamasında bulundu. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden avukat Nilda Balta gönüllü olarak avukatlık yaptıklarını belirterek, “Bize her zamanki sözlü olarak saldırdılar. Dernek para veriyor şeklinde ithamlarda bulundular. Biz kendi uçak paramızı bile kendimiz karşılıyoruz. Derneğimizin bütçesi de çok sınırlı” dedi.

SİSTEMATİK DAYAK VAR

Ayrıca duruşmada sanık müdür ve hizmetlinin avukatları da çocuklara tedip hakkının uygulanabileceğini savunarak “Eğitim hizmeti verilirken çocukların kulağı çekilir, basit şekilde şiddet gösterilir” ifadelerini kullandı. Avukat Baltalı, “Tedip hakkı diye bir şey var. Çocuğa kızmak eğiticidir ailenin hakkıdır şeklinde. Tedip hakkı çocukları sürekli sıra dayağına sokup dövmek değildir. Başından beri bunu diyoruz. Kuran kurslarında bu durum normalleştiriliyor ve önü alınamıyor. Sanıklar, sanık avukatlar ve şikâyetten vazgeçen aileler ‘Kulağını çekmiş tokat atmış bunlar olur’ gibi şeyler söyledi. Ancak bunun çok ötesinde işkence ve sistematik dayak var” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mağdur çocuklar adli görüş odalarındaki görüşmelerinin raporları eksik olmasından dolayı ve Kuran kursundaki görevlilerin tanık olarak dinlenmesi talebiyle duruşma ertelendi. Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken duruşmayı 31 Ocak saat 15.30’a erteledi.