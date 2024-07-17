İşkenceye uğrayan işçi Cumhuriyet’e konuştu: ‘Böcek yedirdiler, yüzümü tekmelediler’

Yayınlanma: 17.07.2024 - 18:11

Güncelleme: 17.07.2024 - 18:34

Şanlıurfa’da yaşayan Vedat Kurt, 2020 yılında Antalya’ya giderek bir otobüs kaporta tamircisinde işe başladı. İddiaya göre, işyeri sahibi, yaklaşık 10 ay çalışan Kurt’un her ay parasını eksik ödedi. Yaklaşık 60 bin TL alacağının biriktiğini öne süren Kurt, patrondan habersiz işyerindeki 15 bin 400 TL’yi alıp İstanbul’a gitti. Kurt’a ulaşamayan işyeri sahibi, ailesine ulaşarak parasını istedi.

Bunun üzerine ailesinin başına bir şey gelmesinden korkan Kurt, Antalya’ya dönerek aldığı parayı geri ödedi. İddiaya göre, daha sonrasında Kurt işyeri sahibinin beraberindeki 3 kişi tarafından sandalyeye bağlandı. İki gün boyunca sayısız işkence gören Kurt’un dişleri kerpetenle çekildi.

Vücudunda dayak nedeniyle morluklar oluşan Kurt’a hamam böceği de yedirildi. Zanlılar yaptıkları tüm işkenceyi ise cep telefonuna kaydetti. İki gün boyunca işkence gören Kurt’un şikayetçi olmaması için yaralarının iyileşmesi beklendi.

Depoda kilitli yaşamaya başlayan Kurt, tekrar şahısların güvenini kazanmaya çalıştı. İşyerinde çalışmaya devam eden Kurt, zanlıların cep telefonundaki görüntüleri gizlice kendi cep telefonuna aktardı. Savcılığa giden Kurt, karşı taraftan şikayetçi oldu.

Savcılık saldırganların cep telefonu üzerinde yaptığı incelemede işkencelere ait fotoğraflara ulaştı.

‘4 KİŞİ İŞKENCE ETTİ’

Sürece ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Kurt, parayı ödediği ilk andan itibaren işkenceye uğradığını ifade etti. Kurt, “Beni eve götüreceklerini söylediler. Ancak eve giderken arabayı orman yoluna çevirdiler. Sonra beni döverek arabadan çıkardılar. Kimseyi aramayayım diye telefonumu kırdılar. Beni daha sonra dükkana götürdüler. Dükkanda çalışan işçiler beni gördü ve patrondan beni bırakmaları için ricacı oldular. Parayı verdiğimi hatırlatarak gerekirse aralarında para toplayıp bir o kadar daha para vermeyi teklif ettiler. Daha sonra işçilerin hepsini evlerine yolladılar. 4 kişi işkence etti. Böcek yedirdiler, yüzümü tekmelediler” dedi.

Yargılama sürecine ilişkin de bilgi veren Kurt, söz konusu şahısların yalnızca bir ay tutuklu kaldığını ifade ederek hukuki sürecin devam ettiğini aktardı. Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Şanlıurfa temsilcisi Funda Bakış ise işkenceye uğrayan işçi ile görüşme yaptıklarını aktardı. Bakış, Kurt’un vücudunda işkence nedeniyle iz kaldığını ifade ederek duruma tepki gösterdi.