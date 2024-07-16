Maaşını istediği için işkence gören Şanlıurfalı genç adalet arıyor: 'Elektrik verdiler, dişlerini kerpetenle çektiler'

Yayınlanma: 16.07.2024 - 10:04

Güncelleme: 16.07.2024 - 10:06

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşayan Vedat Kurt babası öldükten sonra ailesine bakmak için 2020’de çalışmak üzere Antalya’ya gitti. Burada Antepli Ahmet Usta denilen bir oto bakım atölyesinde işçi olarak çalışmaya başladı.

2 yıl boyunca çalıştığı işyerinden maaş alamayan Vedat Kurt parasını talep edince işyerinin ortakları A.T., O.T., S.T. ve A.A. tarafından 3 gün boyunca korkunç işkencelere maruz kaldı.

Elleri ayakları bağlandı, aç-susuz bırakıldı, dişleri kerpetenle çekildi, elektrikli sopayla dövüldü, böcek yedirildi.

İşkencenin sonucu izlerin iyileşmesi için de 3 ay zorla bir yerde tutulan Vedat Kurt kaçarak karakola gitti. 4 kişi hakkında şikâyetçi oldu. Ancak şuana kadar bir sonuç elde edemedi.

ELEKTRİK VERDİLER, KERPETENLE DİŞLERİNİ ÇEKTİLER, BÖCEK YEDİRDİLER

Gazeteci Mehmet Yetim’in Vedat Kurt’un anlatımlarına dayandırdığı anlatımlarda şu ifadeler yer aldı:

“3 gün boyunca aç susuz bir şekilde elektrikle, dayakla sopayla işkencelere ve en son olarak ise kerpetenle dişlerim çekildi. Ve dahası ağzıma türlü türlü böcekler konularak zorla yedirilerek birçok işkencelere tabi tutuldum.

Tüm bunları bana yapan 4 kişi 3 ay boyunca beni izbe bir odada rehin aldıktan sonra yaralarım biraz iyileştikten sonra onlarından elinden kaçarak karakola giderek bana işkence yapanlardan şikayetçi oldum.

Bana yapılan bu işkence görüntüleri ise 4 kişinin HTS telefon kayıtlarından ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Bilirkişi raporundan çıkıyor.

Bana reva görülen bu işkenceleri yapanlar ortada o kadar delil, bilgi ve görüntü olmasına rağmen ellerini ve kollarını sallayarak toplum içinde gezmeye devam ediyorlar.

Bana 3 ay boyunca bu işkenceleri reva görenlerden şikayetçi olmaya devam edeceğim o kadar duruşma oldu ama maalesef bu şahıslar hakkında her hangi bir işlem yapılmadı, 2 ay sonra yine duruşmamız olacak ama bu şahıslar hala beni arayarak şikayetimden vazgeçmemi isteyerek beni sürekli taciz ve tehdit ediyorlar.

Ben bir vatandaş olarak Adalet Bakanlığına sesleniyorum. Benim gibi gariban bir vatandaşın hakkımı kim savunacak? Ben Adalete nasıl güveneceğim.”