İşkenceyle felç edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi

29 Mart 2022 Salı, 14:17

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hüseyin U. ile İlyas T, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Müşteki Nurullah Oğuz olay günü, ailevi sebeplerle arasının bozuk olduğu nişanlısıyla barıştırması için sanık Hüseyin U'yu telefonla aradığını söyledi.

Akşam saatlerinde Hüseyin U. ve İlyas T'nin, kendisini bir çay ocağından alıp zorla araca bindirdiğini öne süren Oğuz, "Dağ başı gibi bir yerde aracı durdurdular. Araçtan inince ikisi birden bana saldırdı. Ellerinden kaçmaya çalıştım. Hüseyin U. elindeki tabancayla bana ateş etti ama isabet ettiremedi. Uçurumun kenarındaydım, beni uçurumdan aşağı ittiler. 30 metre yükseklikten yuvarlandım" ifadelerini kullandı.

Darp ve işkencenin, düştüğü yerde de devam ettiğini ileri süren Oğuz, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Nurullah Oğuz'un (29), 9 Eylül 2021'de Ardıçlı mevkisi yakınlarında ağır yaralı ve baygın halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Hüseyin U. ile İlyas T. tutuklanmış, sanıklar hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Nitelikli cinsel saldırı", "Birden fazla kişi ile gece vakti silahla nitelikli yağma", "Cinsel amaçla, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından dava açılmıştı.