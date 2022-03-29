Konya'da gazetecilere saldırı

29 Mart 2022 Salı, 10:01

Konya’nın Ereğli ilçesinde gazetecilik yapan Umut Yaygır ve Özcan Saraç, saldırıya uğradı. Gazeteciler, saldırıyı Ereğli Ülkü Ocakları Başkanı ve Başkan Yardımcısı’nın düzenlediğini ileri sürdü. Gazeteci Yaygır ve Saraç, saldırıyı gerçekleştirenler hakkında suç duyurusunda bulundu. Ereğli’de geçen aylarda Sözcü gazetesinin muhabirine de sözlü tehditte bulunulmuştu.

Kendilerine saldıran 10-15 kişilik ülkücü grubun arasında Ereğli Ülkü Ocakları Başkanı’nın da yer aldığını iddia eden gazeteciler, kendilerine yapılan saldırıyı ise MHP’li Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun yaptırdığını ileri sürdü.

"ÜLKÜ OCAKLARI" İDDİASI

Hastanede tedavi edildikleri sırada açıklama yapan Umut Yaygır, şunları söyledi:

"Bugün çirkin bir saldırıya uğradık. Şu an Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedavi altındayız. Ciddi bir sağlık problemimiz yok ama vücudumuza aldığımız darbeler neticesinde bir süre müşahede altında kalmamız gerektiği belirtildi. Saldırının failleri belli. Bu noktada Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz gerekli tahkikatı başlattı."

"Burada bulunmamızın nedeni, Ereğli halkının menfaatlerinin korunması adına yapmış olduğumuz haberler. Bu anlamda Ülkü Ocakları tarafından saldırıya uğradık. Emrin kim tarafından verildiğini artık halkımızın takdirine bırakıyoruz. Herkes şunu bilsin ki Ereğli halkının savunması adına gerekirse canımızı veririz ama bu yoldan dönmeyiz."

"SU BARDAKLARINI KIRIP ÜZERİMİZE SALDIRDILAR"

Saldırının ardından MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz’ı aradığını ancak yanıt alamadığını söyleyen Özcan Saraç ise şöyle konuştu:

“Mesleğimiz icra eden gazeteciler olarak bugün bir lokantada, gazeteci Umut Yaygır ile birlikte yemek yerken Ülkü Ocakları Başkanı, Başkan Yardımcısı ve beraberinde 10-15 kişilik bir ekip vardı, yumruklu saldırıya uğradık. Hatta yemek yediğimiz masanın üzerindeki su bardaklarını kırıp üzerimize saldırdılar. Biz, memleketin menfaatleri için haberler yapıyoruz. Saldırı emrini kimin verdiğini Ereğli halkı biliyor. Şunu çok iyi bilsinler ki ne tehditler ne de yapılan saldırılar bizi yaptığımız işimizden alıkoyamayacak. Özellikle kafa bölgemiz ve çeşitli yerlerimizde izler var."

"Olaydan sonra MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz’ı aradım ama telefona bakmadı. Yine aynı şekilde gazeteci diğer arkadaşlarımızı da sözlü olarak taciz ettiler. Dediğimiz gibi, gerçekleri sormaya devam edeceğiz. Sorularımıza yanıt veremedikleri için bu şekilde saldırıda bulunuyorlar. Kınıyorum. Olayla yakından ilgilenen emniyet birimlerimize de teşekkür ederim.”