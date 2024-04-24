İskenderun Devlet Hastanesi'nde yangın: Poliklinik olarak kullanılan 3 konteyner kül oldu!

Yayınlanma: 24.04.2024 - 10:30

Güncelleme: 24.04.2024 - 11:08

İskenderun Devlet Hastanesi’nin B Bloku'nda poliklinik olarak kullanılan 3 konteynerde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında hasarın meydana geldiği hastanenin bahçesine yerleştirilen konteynerler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİLER

Yangında içerisinde kimsenin olmadığı 3 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.