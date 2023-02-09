İskenderun Limanı’ndaki yangın söndü mü?
Türkiye'nin dördüncü büyük limanı olan İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerlerden başlayan yangın ile ilgili son durum merak ediliyor.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle birçok ilde can kayıpları yaşandı, binalar çöktü, ciddi yıkım yaşandı. En çok etkilenen yerlerden biri de Hatay'ın İskenderun ilçesi oldu. İlçede depremin ardından İskenderun Limanı'nda başlayan yangın 54 saattir devam ediyor.
İSKENDERUN LİMANI’NDAKİ YANGIN SÖNDÜ MÜ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İskenderun Limanı'ndaki yangının denizden, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındığı kaydedildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Yahaçi bölgesi ve İskenderun Limanı’nda çıkan yangınların, bölgeye sevk ettikleri Be-200 tanker uçakları tarafından söndürüldüğünü duyurdu.
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