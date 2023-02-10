İskenderun Limanı'ndaki yangının söndürüldüğü açıklandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, yangının söndürüldüğü İskenderun Limanı'nda, denizcilik faaliyetlerinin de başladığını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, İskenderun Limanı'ndaki yangına ilişkin açıklamada bulundu.
"DENİZCİLİK FAALİYETLERİ BAŞLADI"
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İskenderun Limanı'ndaki yangının söndürüldüğü, alandaki binden fazla konteynırın tek tek ayrıştırılma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Liman'ın rehabilitasyonuna hızla başlanacağı kaydedilen açıklamada, "Bölgede, İskenderun Bölge Liman Başkanlığı rutin olarak hizmet vermekte olup denizcilik faaliyetleri başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilara Gönder'den istifa kararı: Yazması zormuş
- 'Kızacak ama...' diyerek Tarkan'ın adını açıkladı
- Naci Görür uyardı: 'Olasılık 70’lere çıktı'
- İmamoğlu'na saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Celal Şengör: 'Erdoğan tamamen başarısız oldu!'
- Bu hale nasıl geldi?
- Turgay Güler, AHBAP'ı ve Haluk Levent'i hedef aldı
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor!
- Japon profesörden 'Kahramanmaraş depremi' açıklaması
- Hayatını kaybedenlerin sayısı 17 Ağustos'u geçti