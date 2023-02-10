İskenderun Limanı'ndaki yangının söndürüldüğü açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, yangının söndürüldüğü İskenderun Limanı'nda, denizcilik faaliyetlerinin de başladığını belirtti.

AA
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 13:22
İskenderun Limanı'ndaki yangının söndürüldüğü açıklandı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, İskenderun Limanı'ndaki yangına ilişkin açıklamada bulundu. 

"DENİZCİLİK FAALİYETLERİ BAŞLADI"

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İskenderun Limanı'ndaki yangının söndürüldüğü, alandaki binden fazla konteynırın tek tek ayrıştırılma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Liman'ın rehabilitasyonuna hızla başlanacağı kaydedilen açıklamada, "Bölgede, İskenderun Bölge Liman Başkanlığı rutin olarak hizmet vermekte olup denizcilik faaliyetleri başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.


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