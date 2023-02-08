İskenderun Limanı'ndaki yangın kontrol altına alındı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, İskenderun Limanı'ndaki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 13:16
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İskenderun Limanı'ndaki yangının denizden, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "İskenderun limanındaki yangın; denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştır. Bu limanda gemi elleçleme hizmetleri verilememekte olup bekleyen gemiler diğer tesislere yönelmelidir" denildi.


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