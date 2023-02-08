İskenderun Limanı'ndaki yangın kontrol altına alındı
Denizcilik Genel Müdürlüğü, İskenderun Limanı'ndaki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İskenderun Limanı'ndaki yangının denizden, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, "İskenderun limanındaki yangın; denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştır. Bu limanda gemi elleçleme hizmetleri verilememekte olup bekleyen gemiler diğer tesislere yönelmelidir" denildi.
İskenderun limanındaki yangın; denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştır. Bu limanda gemi elleçleme hizmetleri verilememekte olup bekleyen gemiler diğer tesislere yönelmelidir.— DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) February 8, 2023
Körfezdeki diğer liman tesislerinde operasyonlar için engel bulunmamaktadır. pic.twitter.com/Mjy1ZmY0jz
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