İskenderun Limanı'ndaki yangın kontrol altına alındı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 13:16

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 13:17

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İskenderun Limanı'ndaki yangının denizden, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "İskenderun limanındaki yangın; denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştır. Bu limanda gemi elleçleme hizmetleri verilememekte olup bekleyen gemiler diğer tesislere yönelmelidir" denildi.