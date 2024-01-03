İskenderun'da balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi

Yayınlanma: 03.01.2024 - 07:35

Güncelleme: 03.01.2024 - 07:37

İskenderun'un Numune Mahallesi 572'nci sokakta oturan Müfit A. (60), iddiaya göre denizden tuttuğu balon balığını ailesiyle birlikte tüketti.

Kısa süre Müfit A. ve ailesinin 6 ferdi rahatsızlandı. Zehirlendiklerinden endişelenen aile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Eve gelen sağlık ekipleri tarafından Müfit A., Semire A. (53), Yasenya A. (28), Gökyüzü A. (39), Dilan G. (22), Eva G. (23) ve Aren A. (53), ambulanslarla Yeni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BALIKTAN ZEHİRLENDİLER

Balıktan zehirlendikleri anlaşılan 7 kişi, burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Adana'daki hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan aile bireylerinden Müfit A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Zehirlenmeyle ilgili soruşturma başlatıldı.