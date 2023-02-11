Kemal Kılıçdaroğlu ve Pervin Buldan, enkaz bölgesinde karşılaştı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 19:12

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 19:15

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük depremlerin vurduğu kentlerden olan Diyarbakır'da karşılaştı.

Yurttaşların sorunlarını ve taleplerini dinlemek için kente gelen Buldan ve Kılıçdaroğlu, birbirlerine "Geçmiş olsun" ve taziye dileklerinde bulundu.

"İNSANLAR DAYANIŞMA RUHU İLE BİRBİRLERİNE SAHİP ÇIKTILAR"

Buldan, Kılıçdaroğlu’na; “Siyasi görüşü, mezhebi, inancı ne olursa olsun insanlar bir dayanışma ruhuyla birbirlerine sahip çıktılar. Bugün ayakta kalmamızın tek sebebi bu. Bizi belki de toplumu bütünleştirecek olan bu ruhtur aslında. Yaramız ve acımız çok büyük. Bu yaraları ve acılar en kısa zamanda telafi etmek ve sarmak durumdayız. Diyarbakır gibi bir kentte belki çok fazla yıkım yok ama enkazın altında halen insanlar var. İlk günden beri bütün imkanlarımızı seferber etti burada ancak biliyorsunuz belediye eş başkanlarımız cezaevinde. Onların yerine kayyumlar atandı. Bu durum olmamış olsaydı bu yaralar çok daha çabuk sarılmış olacaktı. Hepimize geçmiş olsun, hepimizin başı sap olsun” dedi.

"ASIL BÜYÜK SORUN, KOORDİNASYONUN OLMAMASI"

Kılıçdaroğlu ise, şöyle konuştu:

"Gerçekten Türkiye’de herkesin kalbi bu bölge için atıyor. Deprem; bizi, toplumu birbirine kenetledi. Acıları sarmak istiyoruz. Birlikte, beraber olmak istiyoruz. Acıları paylaştığımız zaman azaltabileceğimize inanıyorum. Binaların sağlıklı yapılmaması, bunların düzenli kontrol edilmemesi gibi bir başka sorun var. Ama asıl büyük sorun, depremin yaşandığı bu ortamda gördüğümüz kadarıyla sağlıklı ve tutarlı bir koordinasyonun olmaması. Bu koordinasyonun olmamasının getirdiği büyük acılar var. Enkaz kaldırma çalışmalarında çalışan, emek harcayan AFAD, sivil toplum örgütleri, gönüllüler var. Bunların tümüne yürekten teşekkür etmek isteriz. Sonuçta yaralarımızı saracaklar, acılarımızı biraz hafifletecekler. Deprem bölgesindeki bütün illeri geziyorum. Acıları paylaştık. Acılar, hepimizin ortak acıları. Siz de ifade ettiniz. Acıyı paylaşacağız. İnşallah Türkiye bir daha benzer sorunlarla karşı karşıya kalmaz. Yaralar da umarım kısa süre içerisinde sarılır. Sonuçta güzel memleketimizde hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz."